أطلقت نيوم ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية اليوم بالتعاون مع جامعة تبوك ملتقى “شركاء نيوم للتوظيف 2022م” لتقديم أكثر من 1000 فرصة وظيفية متاحة بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

ويهدف الملتقى -الذي يقام في مقر جامعة تبوك على مدى يومين- إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء منطقتي نيوم وتبوك في 15 شركة محلية وعالمية من شركاء نيوم في مختلف القطاعات.

ويشتمل الملتقى على مجموعة من الأنشطة والفعاليات، يتم خلاله استقبال طلبات التوظيف مباشرة، مما سيسهم في زيادة التفاعل بين المتقدمين وبين جهات التوظيف.

ملتقى شركاء نيوم للتوظيف:

كما سيتم عرض شواغر وظيفية للخريجين الجدد والفنيين وأصحاب الخبرة، حيث ستتواصل الشركات والمؤسسات خلال الملتقى بشكل مباشر مع الحضور من المسجلين والمرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

وسيقدم الملتقى عدداً من الخدمات الأخرى للزوار والباحثين عن العمل كخدمة إنشاء السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وتقديم نصائح للمتقدمين عن كيفية تجاوز المقابلة الشخصية والتوجيه المهني لتمكينهم من الحصول على تلك الشواغر بشكل احترافي.

وتسعى نيوم من خلال إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وبرامجها التنموية إلى تمكين الطلاب والخريجين من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليكونوا محرّك النمو المستدام لمجتمع نيوم والمملكة في آن واحد، وبما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.

تمكين أفراد المجتمع:

يذكر أن أحد المهام الرئيسة لإدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم تتمثل في تمكين أفراد المجتمع عبر تزويدهم بالفرص المناسبة من خلال إسهامات ومبادرات نوعية تتوافق مع مستهدفات نيوم و”رؤية المملكة 2030″، إذ يضاف هذا الحدث إلى منظومة المشاريع والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها نيوم لصنع الأثر الاجتماعي لدى أفراد وأسر منطقتي نيوم وتبوك، التي أسهمت من خلالها في توفير مئات فرص العمل والمنح التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وخلق العديد من الاستثمارات المتنوعة في ريادة الأعمال.