يطمح النجم البلجيكي إيدين هازارد في المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهائي دوري أبطال أوروبا.

هازارد يأمل اللحاق بالمباراة

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أنه في حالة عدم تعرض هازارد لأي انتكاسة جديدة، قد يعود للظهور ضد ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وفي حالة خوضه هذه المواجهة، سيكون جاهزًا للمشاركة في النهائي الأوروبي.

ويأمل هازارد المشاركة مع ريال مدريد والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه لم يقدم أي إضافة مع المرينغي منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2019 بسبب العديد من الإصابات التي طاردته.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتدريبات، اليوم الثلاثاء، في وجود هازارد، من أجل التحضير للمواجهة المقبلة أمام ليفانتي، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد النهائي الأوروبي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

وتحمل مباراة ليفربول وريال مدريد طابعًا خاصًا، حيث يطمح المرينغي لمواصلة تفوقه وتكليل مجهوده في النسخة الحالية بحصد اللقب، فيما يأمل الريدز الفوز بالبطولة وتعويض الخسارة أمام الفريق الإسباني في نهائي 2018.