ودع اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني جماهير النادي، وذلك قبل انضمامه إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان هالاند شارك في مباراة دورتموند ضد هيرتا برلين أمس السبت في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني.

رسالة هالاند لجماهير دورتموند قبل الانتقال للسيتي

وقال هالاند في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” : “ارتداء قميص دورتموند كان شرفًا لي، بالإضافة إلى دعم الجماهير الذي مثل لنا قوة كبيرة”.

وتابع نجم مانشستر سيتي الجديد: “شكرًا لكم لقد كانت أوقاتًا رائعة”.

يذكر أن هالاند كان احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 22 هدفًا في موسم 2021/2022.

بوروسيا دورتموند يُنهي الموسم في المركز الثاني

وأنهى دورتموند الموسم في المركز الثاني برصيد 69 نقطة خلف بايرن ميونخ بطل المسابقة.