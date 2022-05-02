تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من 4% بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.1% إلى 105.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 99 سنتا أو 1% إلى 103.70 دولار للبرميل وكانت الأسعار افتتحت اليوم متراجعة 4.16 % عن إغلاق يوم أمس.

انكماش نشاط المصانع في الصين

وهبطت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت “مؤقتا” حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و”تفريغ الخزانات”. وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من “كارثة بيئية قد تحدث” في الميناء.