يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لاستعادة توازنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الحزم اليوم.

هبوط الحزم للدرجة الأولى

ويلعب الحزم ضد الباطن عند الساعة 7:25 مساء اليوم على ملعب نادي الحزم، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خسارة ثقيلة ضد الاتفاق بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، ليتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل.

الباطن يسعى لحصد الثلاث نقاط

وساهمت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم وهبوطه إلى الدرجة الأولى، في زيادة صعوبة مباراة اليوم، حيث يخوض اللقاء بدون أي ضغوط، الأمر الذي سيمنح لاعبيه حرية في اللعب والظهور بشكل أفضل.

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز، والحفاظ على حظوظه في البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، ولمنح لاعبيه دفعة معنوية لتحقيق الفوز بالجولات المتبقية.

وتشهد مباريات الحزم ضد الباطن تكافؤًا شديدًا، حيث سبق وتقابلا 3 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز كل منهما مرة، وتعادلا مرة، وتمكن الفريق الحزماوي من الفوز بهدف نظيف في لقاء الدور الأول.