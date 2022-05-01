شدد هتان باهبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن طموحات فريقه في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، مُشيرًا إلى تماسك نجوم الليوث وسهولة الأمر.

باهبري يتحدث عن طموحات الشباب:

وقال نجم الشباب، في تصريحات عبر برنامج شوت، عن آمال الليوث في دوري أبطال آسيا: “نمتلك فريقًا قويًّا ومحترمًا، والإدارة قائمة على التعاقد مع عناصر قوية محليًّا، وأجنبيًّا، كما أن توفر دائمًا العناصر المميزة”.

وتحدث هتان باهبري، عن تفوق الليوث في دور المجموعات الآسيوي، قائلًا: “نمتلك مجموعة قوية، وبالتالي كان طبيعيًّا جدًّا أننا فرضنا شخصيتنا على الجميع في المجموعة بآسيا”.

وعن تغيير المدرب، أضاف: “تغيير المدرب أحيانًا يكون أمرًا إيجابيًّا، وربما يكون سلبيًّا، ولكن دعنا نطلق مثالًا على نادي الهلال الذي تعاقد مع مستر دياز، وتغيرت معه النتائج إلى الأفضل، وهذا ما حدث معنا تمامًا”.

سلبيات وإيجابيات زيادة المحترفين:

وعن زيادة عدد المحترفين في الدوري، أشار: “هو أمر إيجابي وسلبي في نفس الوقت، لأننا بـ امتلاك 8 محترفين في الدوري سيكون لدينا مواهب لن تُستغل بسبب كثرتها، أما الأمر الإيجابي هو إعطاء الحافز للاعب لتقديم كل ما عنده”.

واختتم باهبري حديثه عن طموحات الشباب خلال الموسم، قائلًا: “نستهدف التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، فهذا أمر سهل، رغم أن توقف المجموعات يضر بنا، وفي النهاية المباريات الودية ليست مقياسًا على قوة الفريق أو ضعفه”.