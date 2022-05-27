التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مع نظيره الفرنسي السيد نويل لو جراي، وذلك في مقر الاتحاد الفرنسي في العاصمة باريس.

وتناول اللقاء بحث آلية الاستفادة من التجارب الفرنسية على مستوى كرة القدم النسائية واكتشاف المواهب وآلية العمل للمدربين.

المسحل والوفد السعودي يزورون مركز كليرفونتين:

وحرص الوفد السعودي الذي يضم الأمين العام إبراهيم القاسم، والمدير الفني ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني؛ على زيارة مركز كليرفونتين الفني التابع للاتحاد الفرنسي والذي يعد من أهم مراكز كرة القدم في فرنسا وتخرج منه عدد من نجوم الكرة الفرنسية والعالمية أبرزهم تييري هنري وكيليان مبابي.

أهداف زيارة المركز:

وتفقد وفد الاتحاد السعودي منشآت المركز برفقة الأمين العام للاتحاد الفرنسي لاورا جورجس، حيث تهدف الزيارة إلى الاستفادة من أحدث استراتيجيات اكتشاف المواهب وتهيئة البيئة المناسبة، بهدف فتح المجال أمام الناشئين والناشئات في المملكة للحصول على أفضل فرصة للتطوير والتدريب.