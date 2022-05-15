تفاعل الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مع بعض الأسئلة الشائعة من مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل.

وأجاب برنامج هدف، في تغريدة عبر “تويتر”، على 7 أسئلة شائعة من عملاء البرنامج، كما أعلن الصندوق أنه يستقبل الأسئلة والاستفسارات من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في الأوقات من الساعة 7 صباحا، وحتى الساعة 11 مساءً، عبر رقم مركز الاتصال، أو حساب خدمة العملاء.

برنامج إعانة البحث عن عمل

1- هل يؤثر استخراج رخصة معلن عقاري من منصة الهيئة العامة للعقار على الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل؟

– كل من لديه رخصة من ممارسة نشاط خاص، مثل ترخيص المعلن العقاري أو غيره يؤثر على الأهلية في البرنامج.

2- كيف يتم التحقق من بيانات دخل أفراد الأسرة؟

– يتم التحقق من بيانات أفراد الأسرة التي تم إضافتها إل طلب التقديم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

3- ما هي خطوات تعديل بيانات أفراد الأسرة؟

– يمكن إعادة التقديم لاحقا، وفقا لإجراءات البرنامج، وإدخال بيانات أفراد الأسرة بشكل صحيح.

4- ماذا يقصد بـ”الحد المانع”؟

– يتم احتساب الحد المانع بناء على عدد أفراد الأسرة المتقدم، ودخل الزوج أو الزوجة بالنسبة للمتزوج، ودخل الوالدين أو أحدهما، بالنسبة لغير المتزوج، ويتم من خلاله قياس أهلية الفرد للحصول على الإعانة، ويزداد الحد المانع بزيادة عدد أفراد الأسرة، وللاطلاع على جدول الحد المانع، يمكن زيارة موقع “طاقات”.

آلية احتساب دخل الأسرة

5- ما هي آلية احتساب دخل الأسرة؟

– يتم احتساب دخل الأسرة، بناء على البيانات التي أدخلها مقدم الطلب عند التقديم، ويتم التحقق منها مع الجهات ذات العلاقة.

6- أحد الوالدين متوفى، ورقم هوية المتوفى مُلغى، هل يتم قبول رقم الهوية؟

– يتم إضافة رقم هوية الأب أو الأم المتوفين حسب بيانات سجل الأسرة، بغض النظر عن حالة الهوية.

7- أنا مستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، ولم تظهر لي مهمة التدريب الإلكتروني بجدول المهام؟

– يتم تعيين المهام من خلال إرسال روابط التدريب، عبر البريد الإلكتروني المسجل في منصة “طاقات” بالإضافة إلى الإشعار عبر النافذة المنبثقة بمنصة “طاقات”.