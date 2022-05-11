أعلنت ماكدونالدز الشرقية عن توفير 600 وظيفة للسعوديين بالتعاون مع صندوق هدف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الوظائف متاحة للعمل في فروع الشركة في مناطق الشمالية والشرقية والوسطى فيما يتاح التقديم عبر الرابط ضمن حملة ماك الوطنية للتوظيف.

هدف يدرب طلاب حائل

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية أبرم أمس مع جامعة حائل مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف طلبة الجامعة وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق في التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، بالإضافة إلى إتاحة بيانات الجامعة للمرصد الوطني للعمل على معالجتها وربطها مع بيانات سوق العمل.

تفعيل برنامج الإرشاد المهني

ونصت مذكرة التعاون، على تفعيل برنامج الإرشاد المهني من خلال عقد ورش عمل لطلبة الجامعة في مجالات التوجيه والإرشاد المهني، فضلًا عن عقد جلسات الإرشاد عن بُعد وقياس أثر برنامج الإرشاد المهني على الفئات المستهدفة، وإكساب طلبة الجامعة المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج “تمهير”.

وتقتضي المذكرة، دعم طلبة الجامعة للاستفادة من برنامج “دروب” وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج المعتمدة، من خلال عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بُعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

ووفقًا للمذكرة، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون، على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.