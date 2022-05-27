أشاد العديد من مرتادي موقع تويتر بسرعة تحرك الجهات الأمنية والقبض على المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة في المجاردة.

#اعتداء_مواطن_علي_ممرضه_سعوديه العنف ضد المرأة ماتركها حتى في مجال عملها وخدمتها لوطنها ولمجتمعها ومهما كان العذر هذا لاعذر فيه أن تعتدي على موظف يقضي وقته وصحته يسهر على خدمتك وتحقيق الأمان للمجتمع ، هل فكرت في اهلها وبيتها ومشاعرها حينما قمت بهذا الفعل القذر ، pic.twitter.com/tyd58D1Cd3 — 🇸🇦Ghalib (@m_qaz123) May 27, 2022

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على ممرضة في قسم الاستقبال بإحدى المستشفيات، ما اعتبروه تجاوزًا للحدود، داعين إلى سرعة القبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة.

وكانت شرطة منطقة عسير أعلنت أنه تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

غضب واستياء

وتسبب المقطع في غضب واستياء العديد من المتابعين حيث كتب خالد: “الخطأ بيّن وواضح، خلوكم من التبريرات أو محاولة فهم الموضوع، المسألة هي اعتداء على ممارس صحي داخل مبنى صحي! والمشكلة أنثى بنت ناس ورجال ويسوي فيها كذا!” وتابع :” الممرضة أخطأت هذا مو مبرر، احنا مو همج في غابة!”.

عقوبة الاعتداء على الطواقم الطبية

وأشار ماجد الجعيد لعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، فكتب: “بالمستشفيات في شيء اسمه: الإدارة الطبية، الشؤون القانونية، الشؤون القانونية، الشؤون القانونية، الشؤون القانونية، حقوق المرضى خذ حقك من عندهم الدنيا مو سبهللة تسحبها بالأرض هذا اعتداء وراح يُحاسب عليه بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مليون”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أزمة كورونا أصعب أزمة مرّت ع العالم وخرجنا منها بفضل الله ثم بفضل أبطال الصحة فلا أحد يستهين فيهم ويغلط عليهم ويبرر للمعتدي هذول شفاؤكم بعد الله سبحانه وتعالى ناس تعمل فوق طاقتها تحملوا أشياء محد يقدر عليها ومع ذلك صابرين لخدمة المراجع”.

تطبيق النظام على الجميع

وعلق مستشار الشؤون الأمنية، الدكتور محمد الهضلة على الواقعة كاتبًا: “بعيدًا عن كونها موظفة من عدمه قريبة منه أو بعيدة؛ تحليل شخصية الرجل الذي يضرب المرأة أو الجسم الذي يلجأ إلى العنف اللفظي أو الجسدي كوسيلة لإثبات نفسه للانتقام من المرأة مضطرب ويعاني من نقص تقدير الذات وذلك بالنظر في دراسة علم النفس”.

وكتب طبيب الأسنان عبد الله السيف: “احنا في دولة نظام، وراح يندم على تصرفه يوم لا ينفع الندم مادام ما ردعه الشيمة ولا الأخلاق، ولا الدين فالقانون راح يردعه ويجعله عبرة لغيره إذا أخطأت أو قصرت في شيء اتصل على الرقم المجاني 937 وقدم شكوى بأسهل الطرق وتأخذ حقك أما عصر البلطجة انتهى بلا رجعة”.