كشف الكاتب والقانوني محمد الدويش كواليس اختيار لقب “الزعيق” الذي كتبه في أحد مقالاته الصحفية، وتسبب في غضب جماهير الهلال.

وقال الدويش في تصريحات لـ برنامج “بالمختصر” على قناة MBC: “لقب الزعيق لم أقصد به النادي ولكن كنت أقصد به إعلام النادي بسبب ما يقولونه من أشياء وشائعات غير صحيحة”.

وأضاف: “كنت قد استُدعيت لأقول رأيي وأكتب مقالاتي في إحدى الصحف وذكرت بأنني لن أغير مبادئي ورئاسة تحرير تلك الصحيفة وافقت على شروطي”.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة نادي أبها بعد غد الأحد بالجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.