رد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على سؤال بشأن هل زيت الزيتون يخفض مستوى السكر في الدم؟

تأثير ضعيف:

وقال النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: تأثير تناول زيت الزيتون على خفض مستوى سكر الدم في مرضى السكري ضعيف جدًّا. السكر التراكمي: -0.3 السكر الصائم: -0.4.

زيت الزيتون:

ويستخلص زيت الزيتون بعدة طرق من ثمار أشجار الزيتون، وأفضل طرق استخلاصه هي طريقة العصر على البارد، ويتوفر في الأسواق بعدة أنواع حسب درجة نقائه ومراحل التكرير التي مر بها، وله استخدامات عديدة في الطعام وفي الطب البديل، وكذلك في علاج وتجميل البشرة والشعر.