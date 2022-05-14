كشفت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد مباراة الأهلي والنصر في الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد تمديد مباريات الدوري والكشف عن المواعيد الجديدة، ستقام المباراة بين الفريقين يوم 28 مايو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لماذا تم طلب تعديل موعد لقاء الأهلي والنصر ؟

جماهير الأهلي وجماهير النصر طالبت بضرورة تعديل موعد المباراة لكي تُقام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى يتسنى لهما متابعة لقاء ليفربول وريال مدريد.

ويُنتظر حاليًّا قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين إما بتغيير الموعد أو الإبقاء على الموعد كما هو دون أي تعديل.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و22 و23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و28 و29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.