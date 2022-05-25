انتشرت أنباء مؤخرًا بشأن إمكانية خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

لا يوجد خصم لنقاط من رصيد الاتحاد

وقال الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يتمنون خصم نقاط من رصيد الاتحاد في رمي الجمهور.. لا وجود للخصم”.

وتابع محمد الدويش، حديثه قائلًا: “في قضية عبدالرزاق حمدالله لن يحدث ذلك حتى من فيفا إلّا إذا ثبت تلاعبٌ في مباراة!.. مجرد التحريض على إنهاء علاقته بالنصر ليس فيه خصم نقاط”.

ومن المتوقع أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، عقوبة على العميد بسبب جمهوره في الكلاسيكو ضد الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.