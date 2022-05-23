أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع الموظف السعودي، من الجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.

وتفاعلت الوزارة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال موظف سعودي قال فيه “السلام عليكم.. أنا توظفت وسجلوني في التأمينات وعندي وظيفة ثانية وحتى الآن لم يسجلوني في التأمينات فترة تجريبية يعني شغال وظيفتين هل هذا مخالف؟

وردت الوزارة بقولها “وعليكم السلام.. لا يوجد في نظام العمل ما يمنع المواطن العامل، بالجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك، وفي حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تم إضافة العامل بها .. شاكرين لك”.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قد أكدت في وقت سابق، أنه يُسمح لموظفي القطاع الخاص بفتح ملف منشأة ومزاولة الأنشطة التجارية.