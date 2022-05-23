أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع الموظف السعودي، من الجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.
وتفاعلت الوزارة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال موظف سعودي قال فيه “السلام عليكم.. أنا توظفت وسجلوني في التأمينات وعندي وظيفة ثانية وحتى الآن لم يسجلوني في التأمينات فترة تجريبية يعني شغال وظيفتين هل هذا مخالف؟
وردت الوزارة بقولها “وعليكم السلام.. لا يوجد في نظام العمل ما يمنع المواطن العامل، بالجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك، وفي حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تم إضافة العامل بها .. شاكرين لك”.
وكانت وزارة الموارد البشرية، قد أكدت في وقت سابق، أنه يُسمح لموظفي القطاع الخاص بفتح ملف منشأة ومزاولة الأنشطة التجارية.
تحديث بيانات العامل أو الموظف
في سياق آخر، قالت الوزارة إنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: هنا.
كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول (عقد العمل – إنهاء العقد) من خلال زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي: هنا.
مصير مستفيدي النظام الاجتماعي السابق
في سياق آخر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.
لا تأثير على صرف المعاش
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن ذلك لا يؤثر على صرف المعاش وفقاً للنظام السابق.
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