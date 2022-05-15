أثار اعتراض نادي الاتحاد على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل.

المستشار التحكيمي- سمير عثمان: من حق #الاتحاد أن يطلب قارة الحكم ولا يحق لهم تحديد اسم الحكم

محمد الشيخ: ليس حق مكتسب و القرار لدى اتحاد القدم السعودي#الاتحاد_الهلال اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/SXPN8vCYSG — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 14, 2022

وكشف برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة أنمار الحائلي طلبت الحكم البرازيلي المكلف بقيادة الكلاسيكو بعد التأجيل وطلبت حكم محلي في حال عدم وجود بديل أجنبي.

من حق الاتحاد تحديد قارة الحكم فقط !

وقال المستشار التحكيمي المصري والحكم الدولي السابق سمير عثمان حول هذا الأمر: “من حق النادي أن يحدد القارة التي يأتي منها الحكم، ولا يحق لهم تحديد اسم الحكم”.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت إقامة مباراة الهلال يوم 23 مايو بدلًا من يوم 15 مايو في الجولة الـ27 بعد تأجيل مباريات الجولة كلها لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات أول أمس الجمعة.