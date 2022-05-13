يحظى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي باهتمام أكثر من نادٍ، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عروض لأحمد حجازي:

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن أحمد حجازي تلقى مفاوضات شفهية من ناديي الأهلي وبيراميدز، حيث يُعاني الفريق الأحمر من أزمة دفاعية كبيرة، خاصة بعد غياب المغربي بدر بانون لمعاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن نادي بيراميدز يطمح في ضم أحمد حجازي، نظرًا لخبراته الكبيرة، وأكدت التقارير أنه قدمت عرضًا ماليًّا ضخمًا للاعبي، من أجل إقناعه بالعودة إلى مصر واللعب في صفوفه.

ويُعد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة الاتحاد، ما يصعب في التفريط بخدماته، خاصة أن الفريق تطور دفاعيًّا منذ التعاقد معه، الأمر الذي دفع الإدارة لشراء عقده بشكل نهائي، بعدما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الاتحاد يستعد للكلاسيكو:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.