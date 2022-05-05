تعرض المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا لانتقادات بعد خسارة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، الأمر الذي أثار الغموض حول مستقبله.

مانشستر سيتي يودع دوري الأبطال

ولعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بالأمس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا قد فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على ملعب الاتحاد في مباراة الذهاب بنتيجة 4/3، ولكن فوز المرينغي في الإياب، أطاح بها من البطولة.

بيب غوارديولا قد يرحل

وحملت الجماهير بيب غوارديولا خسارة مانشستر سيتي، وانتقدت تصرفه بخروج المهاجم الجزائري رياض محرز، وأكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا التغيير أضعف الفريق وأثر بالسلب على مستواه.

وطالبت بعض الجماهير بضرورة رحيل بيب غوارديولا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، خاصة أنه فشل في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من التدعيمات القوية التي تبرمها الإدارة.

وشدد بعض الجماهير عبر “تويتر”، على أن التألق اللافت لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز، هو السبب وراء نجاحات بيب غوارديولا الأوروبية، وعدم قدرته على التتويج بالبطولات القارية بعد ذلك.

كما أن غوارديولا أصبح أكثر مدير فني خسارة في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).