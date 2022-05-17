تلقت جماهير نادي الاتحاد خبرًا صادمًا، قبل قليل، بعد إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد لفترة طويلة، ما أثار التساؤلات حول إمكانية عودته مجددًا.

المنشطات توقف المولد:

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد المولد لن يستطيع العودة للمنتخب:

واستبعد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، إمكانية عودة فهد المولد للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد فترة الإيقاف، وقال محمد الشيخ: “لا أتوقع عودة اللاعب للأخضر”.

وقال أحمد الفهيد: “المولد كان يجب أن يكون وعيه الرياضي أعلى.. يوجد فرصة لعودة فهد مع الاتحاد، لكن مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أتوقع مشواره انتهى.. من سيثق فيه مجددًا!”.

وعلق جمال عارف قائلًا: “المادة التي أوقف عليها المولد هي دواء طبي وليست مادة ممنوعة.. فهد يستطيع العودة بعد الإيقاف”، وقال وليد الفراج: “فهد لم يبلغ طبيب النادي الحادثة السابقة تسببت في زيادة العقوبة، ولا أتوقع أن يعيده الاتحاد”.