يخوض المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، مباراة صعبة وقوية أمام نادي الهلال مساء اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يخوض مغامرته الأولى بنهائي كأس الملك، ويسعى لكسر رقم عمره 60 عامًا، وهي آخر مرة فاز بها فريق بالبطولة في محاولته الأولى.

مدرب الفيحاء يخوض النهائي الرابع له أمام الهلال:

لم يذق مدرب الفيحاء، طعم الفوز في المباريات النهائية، حيث لم يستطع الفوز بالنهائيات الثلاثة التي خاضها لسبب أو آخر.

استطاع فوك رازوفيتش إيصال الفيحاء بموسمه الأول في السعودية، إلى نهائي كأس الملك، ولكنه خسر من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

بعد تلك المباراة توجه رازوفيتش إلى الإمارات، لخوض تجربة جديدة مع الظفرة، لنهائي كأس رئيس الدولة موسم 2018/ 2019، ولكنه خسر أيضًا النهائي لحساب فريق شباب الأهلي دبي.

وكان النهائي الثالث، بموسم 2019/ 2020 وتسببت جائحة كورونا في حرمان فوك رازوفيتش من فرصة رفع كأس رئيس الدولة بعدما وصل للنهائي الثاني تواليًا رفقة الظفرة، بعدما قرر الاتحاد الإماراتي إلغاء الموسم الكروي بجميع مسابقاته دون تحديد هوية أبطاله.