كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير مدى قانونية إصدار قرارات في قضية اللاعب محمد كنو يوم إجازة رسمية، حيث أُصدر القرار الأحد الماضي الذي كان يوافق إجازة عيد الفطر المبارك.

تفسير الأمر قانونيًا

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “كيف يصدر قرار الغرفة في قضية كنو خلال اجازة رسمية؟، طالما هناك منافسات رياضية نشطة خلال الموسم الرياضي فمن المفترض أن يصدر القرار في أي وقت لحماية نزاهة المنافسة وعدالتها، ما هو دليلك على ذلك؟”

وتابع: “الدليل من المنهج التشريعي الخاص بعمل غرفة فض المنازعات ولجنة اوضاع اللاعبين الدولية، حيث نصت اللائحة بأن الفترة الممتدة من ٢٠ ديسمبر الى ٥ يناير هي فترة اجازة رسمية تعلق فيها المهل الزمنية، ولكن فيفا تصدر قرارتها خلال هذه الاجازة الرسمية كما هو مرفق”.

وواصل: “تاريخ قرارات الغرفة غير مرتبط بالإجازات الرسمية، وطالما هناك منافسات رياضية نشطة خاصة بكرة القدم، فمن حق الغرفة إصدار القرار في أي وقت خلال الفترة الزمنية للمنافسات !”.

رد رئيس النصر على قرارات قضية كنو

يذكر أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر كان ذكر بأن النادي سيتقدم باستئناف على القرارات التي صدرت بحق قضية كنو، مضيفًا أن النادي حصل على 70% فقط من حقه.