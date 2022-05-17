أبدى الناقد الرياضي جمال عارف استغرابه من إمكانية إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال لطاقم تحكيم بقيادة محمد الهويش.

عارف يعلق على اختيار الدويش

ومن المقرر أن يُقام الكلاسيكو على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق عارف قائلًا: “إذا كان صحيحًا أن لجنة الحكام اختارت الحكم محمد الهويش لإدارة مباراة الكلاسيكو؛ فإن على إدارة الاتحاد أن تتحفظ على هذا الاختيار”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خاصة بوجود الحكم الإسباني (حكم نخبة) الذي أسندت له قيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس القادم!.. وهو الخيار الذي يرضي كل الأطراف”.

الاتحاد يعترض على الحكم

واعترض الاتحاد على إسناد الكلاسيكو للبرازيلي ويلتون سامبايو، وطلب من اتحاد الكرة الاستعانة بحكم سعودي في حالة عدم وجود طاقم تحكيم أوروبي ممتاز، قبل أن تؤكد تقارير إدارة الهويش للمباراة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).