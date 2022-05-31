أعاد برنامج حساب المواطن، التأكيد على مدى أحقية المواطنين الذين يزاولون أنشطة تجارية، في الاستفادة من الدعم.

جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: “بطلع سجل تجاري هل يؤثر على حساب المواطن وإذا شطبت السجل التجاري يرجع لي حساب المواطن والضمان؟”.

أحقية الاستفادة مع مزاولة نشاط تجاري

وقالت خدمة المستفيدين: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه”.

وأوضحت خدمة المستفيدين الخطوات بالقول إنه يجب اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل، ثم الضغط على أيقونة حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شمول المواطن بالدعم.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ولاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.