يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لخوض مواجهة قوية أمام نادي ضمك- بعد قليل- بالجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتاريخيًّا وخلال لقاءات الفريقين في دوري المحترفين السعودي، لم يسبق للزعيم الفوز على ضمك بالمحالة، حيث تقابلا مرتين من قبل في المحالة، وفاز ضمك في مباراة واللقاء الآخر انتهى بالتعادل.

غيابات الهلال عن مباراة ضمك:

وسيغيب كل من سالم الدوسري والحارس محمد العويس عن مواجهة الهلال ضد نادي ضمك، مساء اليوم.

وتواجد العويس في العيادة نظير شعوره بآلام في مشط القدم ولم يشارك في تدريبات أمس الجمعة، كما لم يشارك سالم الدوسري في التدريبات نظير تعرضه لالتهابات في الحلق، كما يغيب سلمان الفرج عن مباراة ضمك لعدم الجاهزية.

يذكر أن الزعيم كان خسر من فريق الفيحاء الثلاثاء الماضي في دوري المحترفين وتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق 12 نقطة عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول.