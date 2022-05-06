أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار بشأن إمكانية تأدية الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة عائلية.

إجراءات حج 1443:

وكانت الوزارة قد أكدت، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحج عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي معبرة عن أملها من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

انتهاء موسم العمرة:

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة ينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال، مشيرة إلى أن المعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.