حددت المديرية العامة للمرور ضوابط السفر بمركبة مملوكة لشخص آخر .

وأوضحت إدارة المرور، في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه يلزم التفويض الخارجي من أجل السفر بمركبة الغير إلى الخارج.

وأشارت المرور إلى أن التفويض يكون إلكترونياً عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعها خصوصي فقط.

ضوابط وشروط التفويض

وأكدت أن التفويض الخارجي يتم من خلال توفر هذه الشروط :

– سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مؤمناً عليها

– خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات

– وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول

– لا تزيد مدة التفويض الخارجي عن 6 أشهر

– إصدار التفويض مجاني بدون رسوم

– خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية

وفي وقت سابق، أعادت إدارة المرور التأكيد على عدم إمكانية نقل ملكية السيارة في حال انتهاء الاستمارة، أو الهوية الشخصية.

وتلقت الإدارة سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” قال فيه : هل أقدر أنقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية؟ وهل يلزم تأمين كي أنقل ملكية ؟ وردت بالقول:” إنه لا يمكن نقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية”.

نقل الملكية من الأب للابن

وفي شأن آخر أشارت الإدارة إلى إمكانية نقل الملكية من الأب للابن، عبر أقرب معرض سيارات معتمد، أو بوابة أبشر الإلكترونية، لافتًا إلى عدم إمكانية نقل الملكية إلا لشخص هويته سارية، سواء الإقامة أو الهوية الشخصية.

شروط نقل ملكية السيارة

وقبل البدء في نقل الملكية يجب التأكد من فحص المركبة بالفحص الدوري، وعدم وجود مخالفات مرورية مسجلة عليها أو على البائع أو المشتري، كما يجب أن يكون التأمين على السيارة جارٍ، والإقامة والاستمارة ساريتان الصلاحية، وكذلك رخصة القيادة، ولا تختلف هذه الشروط بين المواطن أو الأجنبي.

وتختلف رسوم نقل الملكية باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.