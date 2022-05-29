تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسار بشأن مدى أحقية أُمّ المواطن الأجنبية في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

وقال مغرد في سؤال عبر حساب خدمة العملاء التابع للوزارة : “هل يحق للأجنبية أم المواطن الاستفادة من الضمان الاجتماعي؟”.

الاستفادة من الضمان الاجتماعي

وأجابت وزارة الموارد البشرية بقولها “أنه يمكـن لـزوجـة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال، أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.