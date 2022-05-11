شددت الأحوال المدنية على تطبيق الأنظمة فيما يتعلق باستلام بطاقة الهوية للأبناء عن طريق أي من ذويهم.

وتلقى حساب العناية بالعملاء استفسارًا من إحدى المواطنات قالت فيه :” هل يمكن للأم استلام بطاقه أحوال لولدها بدل فاقد من الفرع نيابة عنه مع العلم أن الولد دون عمر ١٨ عامًا”. ورد الحساب بالقول : إنه يجب عمل تفويض إلكتروني بالاستلام “.

رقم الأحوال المدنية

من جهة أخرى أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).

واطلع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على مشروع تطوير مركز الاتصال الموحد بالإدارة العامة للعناية بالعملاء، والآلية المتبعة لتلقي اتصالات المستفيدين، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لذلك.