أكد برنامج سكني أنه يمكن للمطلقات الاستفادة من منتجات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في حال كن مستوفيات للشروط.

وتابع سكني ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه يمكن استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر الرابط التالي: هنا.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج“سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.