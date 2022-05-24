يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد منافسة قوية من بين الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، لحسم صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي يجذب الأنظار:

وأكدت قناة “كواترو” الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في توجيه أنظاره نحو مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بعد فشله في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان مؤخرًا.

ويبحث ريال مدريد عن تعويض إخفاقه في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل، عن طريق ضم أحد الأسماء المميزة، ويأتي في مقدمتهم المهاجم البولندي صاحب الـ33 عامًا.

ومن المحتمل دخول ريال مدريد في مفاوضات مع ليفاندوفسكي، أملًا في إنهاء الصفقة التي حاول إبرامها أكثر من مرة قبل سنوات عديدة، حسبما أكد مهاجم بايرن ميونيخ بنفسه، فيما تشير تقارير إلى أن برشلونة يواصل محاولاته لضم اللاعب.

الرغبة في الرحيل:

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وأبدى رغبته في الرحيل رسميًّا، فيما يتمسك النادي باستمراره، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).