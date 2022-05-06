أصبح مصير المدرب الأوروجوياني سيبولدي مدرب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على المحك، بعد مباراة الأهلي والباطن التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان سيبولدي تولى تدريب الراقي خلفًا للمدرب الألباني بيسنك هاسي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

إدارة الراقي قد لا تفكر حاليًا بإقالة سيبولدي حتى لا يُهدم استقرار الفريق مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم، ثم ستبحث بعد ذلك عن إمكانية التعاقد مع مدرب غيره، حيث يُعد البرتغالي روي فيتوريا الأقرب لتدريب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ملخص مباراة الأهلي والباطن

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والباطن انتهى بتقدم فريق الباطن بهدف دون رد سجله اللاعب الأنجولي فابيو أبرو من ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني عاد الراقي مسجلًا هدف التعادل بطريقة جميلة عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الـ66.

وعاد الباطن محرزًا الهدف الثاني بالدقيقة الـ77 عبر اللاعب عبدالعزيز العرياني، ثم تمكن هيثم عسيري بطريقة مهارية من إحراز الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ86.

الراقي في المركز التاسع

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 29 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد الباطن 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت المباراة مهددة بعدم الانطلاق بسبب عاصفة ترابية في مدينة حفر الباطن، لكن المباراة أُقيمت بنهاية الأمر.