توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هواتف للإفتاء والإرشاد للنساء، للرد على أسئلتهن وإرشادهن بما يتعلق بأداء مناسكهن بيسر وسهولة، وفق الضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة.

وأكدت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية في المسجد الحرام، الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أن الوكالة خصصت للنساء هواتف للإفتاء والإرشاد والرد على أسئلتهن لحفظ الخصوصية، وإرشادهن بكل يسر وسهولة لأداء مناسكهن.

خدمة الرد على الفتاوى:

وذكرت الذويبي أن خدمة الرد على الفتاوى والإرشاد الديني داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، وبعدة لغات، من خلال المختصين في العلوم الشرعية، والمؤهلين التأهيل العلمي الذي يسمح لهم بالرد على الأسئلة وفق منظومة الإفتاء التي تقدمها الرئاسة من خلال تعاونها مع الجهات المختصة بالإفتاء والعلماء المؤهلين لذلك.

وقالت الذويبي: تتم عملية الإفتاء وإرشاد السائلين بمتابعة وإشراف من قبل مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وبتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وفق منهج الوسطية والاعتدال، الذي به ديننا الحنيف.