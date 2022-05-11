أدانت هيئة الصحفيين السعوديين استهداف القوات الإسرائيلية للصحفية الزميلة الفلسطينية شيرين أبوعاقلة – رحمها الله -.

جريمة استهداف شيرين أبوعاقلة

وقالت الهيئة في بيان لها إن جريمة الاستهداف هذه تأتي ضمن الجرائم التي لم تتوقف المواجهة للإعلاميين الذين ينقلون ما يجري من أحداث على الأرض الفلسطينية للحيلولة دون إيصال الحقائق للرأي العام.

مساندة القضية الفلسطينية

وطالبت الهيئة المنظمات الإعلامية الدولية بمناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني وإصدار بيانات إدانة بهذه الجريمة والضغط على الإسرائيليين لمنعهم من الاستهداف الممنهج ضد الأبرياء في فلسطين.

وقدمت الهيئة العزاء لأسرة الزميلة أبوعاقلة، وجميع الإعلاميين الفلسطينيين باستشهادها – رحمها الله-.