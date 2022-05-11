استقبلت مساعدة وزير السياحة، الأميرة هيفاء آل سعود، النجم الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في جدة التاريخية.

ونشرت قناة العربية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عددًا من الصور خلال استضافة الأميرة هيفاء، ليونيل ميسي، في جدة التاريخية.

ميسي سفيرًا للسياحة السعودية:

وكان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، قد أعلن الاثنين، اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سفيرًا للسياحة السعودية.

وقال الخطيب، عبر حسابه بتويتر: أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

وتابع: هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية.