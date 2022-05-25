قالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، مساعدة وزير السياحة، إن الحصول على رخصة سياحية لا تتجاوز 120 ثانية، مشيرة إلى أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021.

فيديو | مساعد وزير السياحة: الحصول على رخصة سياحية لا تتجاوز 120 ثانية.. وأقل من 5 دقائق للحصول على الفيزا الإلكترونية#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/tYf4xpMOhb

— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 25, 2022

الرخص السياحية:

وتابعت الأميرة هيفاء بنت محمد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أن الرخص السياحية كانت تستغرق حوالي أسبوعين، والآن للحصول على رخصة سياحية لا تتجاوز 120 ثانية، وأقل من 5 دقائق للحصول على الفيزا الإلكترونية.

قرارات وسياسات:

وأضافت: تمكنا من تعديل القرارات والسياسات، ونحن الآن بين أفضل 10 دول في بيئة الأعمال والسفر والسياحة، وفي 2019 عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية بدأنا بـ41 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية كزيارات أساسية، وانتهينا في 2021 بـ63 مليون زيارة. نحن لم نتعافَ فحسب بل حققنا زيادة معظمها مدفوع بالسياحة المحلية.