كشفت مساعدة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، خلال ندوة، اليوم الأربعاء، حول آفاق الاقتصاد السعودي في منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021.

فيديو | مساعد وزير السياحة: #المملكة لن تغير القوانين التي تحظر الكحول.. ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/Wu43UgavOZ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022

تقدم سياحي:

ولفتت إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في تقرير المنتدى الاقتصادي حول التقدم السياحي، الذي أطلق أمس الثلاثاء، وقد بلغت المملكة المركز 33 بين 100 دولة.

وقالت هيفاء بنت محمد: “في 2019 عندما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية بدأنا بـ41 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية كزيارات أساسية، وانتهينا في 2021 بـ63 مليون زيارة. نحن لم نتعافَ فحسب بل حققنا زيادة معظمها مدفوع بالسياحة المحلية”.

حظر الكحول:

وتابعت مساعد وزير السياحة: المملكة لن تغير القوانين التي تحظر الكحول، ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي.