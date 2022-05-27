أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، أنه يستقبل الملاحظات عبر رقم واتساب المركز على الرابط التالي: هنا.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة.

جهود المركز:

ويعمل مركز اعتدال على تعزيز ثقة الشعوب والحكومات في مواجهة أعداء الحياة، ومكافحة الفكر المتطرف، ونشر مبادئ التسامح والاعتدال والتأكيد على فرص السلام العالمية عبر برمجيات مبتكرة كليًّا قادرة على رصد وتصنيف وتحليل أي محتوى متطرف في غضون 6 ثوانٍ فقط من ظهوره على شبكة الإنترنت، وبمستوى غير مسبوق عالميًّا من الدقة- يتعدى 80%- مما يتيح آفاقًا جديدة في مجال مكافحة الأنشطة المتطرفة في المجال الرقمي.

كما يعمل في مركز اعتدال نخبة من الباحثين والمتخصصين الذين يقومون بالتحليل المتقدم للمعلومات، بالإضافة إلى امتلاك الدراية والخبرة والفهم الدقيق للجماعات المتطرفة وخصائصها الفكرية والثقافية ومحدداتها الاجتماعية والسياسية.