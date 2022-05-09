أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق عدة تحديثات جديدة من شأنها تعزيز المنافسة مع نظيره الروسي تليجرام، وإتاحة خدمات أفضل للمستهلكين.

وأوضح موقع “ذا فيرج”، أن التحديثات الجديدة تتضمن خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وهي خدمة موجودة على تطبيق ماسنجر.

الرموز التعبيرية

ويشبه هذا التحديث المتعلق بالرموز التعبيرية، ما قدمته أبل عبر منصة المراسلة الخاصة بها iMessage، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتساب الآن، التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة.

ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين في واتساب إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.

وبالنسبة لميزة “الرموز التعبيرية” الموجودة أيضا في تطبيقات أخرى مثل سلاك Slack وتليجرام Telegram هامة إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على إظهار أن رسالة ما جعلتك تضحك دون أن تقاطع الدردشة الجماعية.

مشاركة الملفات الضخمة

كذلك طرح تطبيق واتساب إمكانية مشاركة الملفات الضخمة التي يصل حجمها حتى إلى 2 جيجابايت، وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميجابايت.

وأوضحت شركة ميتا Meta ، الشركة التي تمتلك تطبيق واتساب الشهر الماضي إن هذه الميزات ستظهر “قريبًا”، لكن يبدو أنها تعجلت إطلاقها.