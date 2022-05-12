أصبحت عملة لونا، وهي واحدة من العملات الرقمية الشهيرة، عديمة القيمة تقريبًا، بعد أن خسرت 99% من قيمتها، فما هي تلك العملة؟



قالت شبكة CNBC إن العملة المثيرة للجدل استقرت إلى ما يقرب من 0 دولار، وقد دخلت بسبب ذلك إلى دائرة الضوء، وفقًا لمتتبع العملات الرقمية TerraUSD.

ومن المفترض أن تكون عملة لونا أو UST مرتبطة بالدولار الأمريكي، وهي عملة مستقرة حسابيًا، لكن حاليًا يسارع المستثمرون الآن إلى التخلص منها، بعد أن انخفض سعرها مما قيمته 85 دولارًا قبل أسبوع ليتداول عند 2 سنت يوم الخميس، مما يجعل العملة المشفرة عديمة القيمة تقريبًا، وفقًا لبيانات من Coin Metrics.

واليوم الخميس، قالت Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إن شبكة بلوك تشين المشفرة Terra (قناة التداول على العملة) المرتبطة بـ Luna، تعاني من البطء والازدحام، وذلك في إشارة إلى أن المستثمرين يسارعون إلى بيعها.

وأثار الجدل حول العملة عدوى في سوق العملات المشفرة الأوسع، ذلك لأن منظمة Luna Foundation Guard تحتفظ بعملة البيتكوين كنوع من الاحتياطي، والخوف الآن هو أن المنظمة يجب أن تبيع حيازاتها من البيتكوين.

انخفاض العملات الرقمية

وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 29% في الأيام السبعة الماضية وانخفضت يوم الخميس إلى ما دون 26000 دولار لتتداول عند أدنى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر 2020.

كما تراجعت عملة الإيثريوم، أكبر عملة مستقرة في العالم، يوم الخميس، وسط حالة من الذعر العام في أسواق العملات المشفرة، لتنخفض بنسبة 23.63% مسجلة 1815.27 دولار، وفي العموم، خسرت القيمة السوقية لـ العملات الرقمية المشفرة اليوم 18.91%.