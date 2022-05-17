كشف والد الشاب ثامر ضحية حادث طريق صبيا – هروب، أن ابنه ظل بين الحياة والموت منتظرًا إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمام عينيه.

فيديو | والد الشاب ثامر المتوفى في طريق صبيا – هروب: ابني توفي أمام عيني بسبب سوء الطريق وتأخر الإسعاف#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/d6tCQlUdMD

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022

وأوضح أن الحادث وقع بعد خروج نجله من المنزل لشراء بعض الأغراض من البقالين، مضيفًا أنه بعد انتقاله إلى هناك وجد أن الحادث وقع عند منطقة الانحناء في الطريق.

مطب صناعي

وقال إن سبب الحادث هو انحراف سيارة تجاه سيارته ثم اصطدم بسيارة ثانية، مؤكدًا أن سكان المنطقة يعانون من المنحنيات في الطرق خاصة أن الشارع يتسم بالضيق والظلام بالإضافة إلى سير بعض الماشية الأليفة على الطريق، ولا يوجد أي وسائل للحد من مثل هذه الأمور، مقترحًا عمل مطب صناعي على الطريق لتخفيف السرعة.

سير سيارات الشركات بكثافة

وكشف عمّا يعانيه سكان المناطق الذين يستقلون هذا الطريق وفي مقدمتها سير سيارات الشركات بكثرة على هذا الطريق مما يتسبب في حالة من الزحام على الطريق حتى أن سكان المنطقة لا يجدون مكانًا للعبور منه وتجاوز هذه السيارات.

وأضاف أنه من سلبيات الطريق أيضًا هي تأخر الإسعافات في حالة وقوع حوادث، مشيرًا إلى أن ابنه ظل بين الحياة والموت وكلما حاول نقله لإنقاذه نصحه البعض بعدم تحريكه من مكانه حتى لا يصاب بضرر.

وقال إنه شاهد ولده يموت أمام عينيه ولم يستطع فعل أي شيء لأنه ينتظر مجيء الإسعاف التي تستغرق نصف ساعة حتى تصل إلى مكان الحادث كما تحتاج نصف ساعة أخرى حتى تنقل المصاب إلى المستشفى، مطالبًا بأهمية إنارة الطريق وتوسعته تجنبًا لوقوع حوادث أخرى في المستقبل.