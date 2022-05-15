قال خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إنه يتمنى عودة نجله لـ برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وتحدث خورخي وفقًا للتقارير قائلًا: ” نعم أتمنى عودة نجلي للبارشا يومًا ما”.

متى ينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان ؟

النجم الأرجنتيني لديه عقد ساري المفعول مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

وبحسب إحصائيات شبكة Opta فإن ميسي سدد 10 كرات في العارضة منذ قدومه للبي إس جي في أغسطس الماضي، أي أن ميسي سجل فقط 4 أهداف خلال 24 مباراة بـ الدوري الفرنسي.

وكان ميسي انضم إلى البي إس جي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.