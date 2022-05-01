يحلم جمهور نادي الاتحاد بأن يُتوج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 2009.

ويسير العميد بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب، حيث يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

جمهور الاتحاد أفضل داعم للفريق

جمهور العميد سيكون الورقة الرابحة للفريق من أجل التتويج بلقب الدوري، في الموسم الحالي، حيث كشفت تقارير إعلامية عن قرار من جانب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتوفير ميزانية كبيرة يتم تخصيصها للجماهير في المدرجات خلال الخمس مباريات القادمة، سواء للمباريات التي بخارج جدة أو خارجها من أجل مواصلة دعم الجماهير لتحفيز ومساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة للتتويج بلقب دوري المحترفين السعودي.

ويستعد العميد خلال الفترة المقبلة، لمواجهة فرق ” الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن”.

وفي حال فاز العميد على الفتح، وحصد الهلال نقطة واحدة من مباراتي الفيحاء والاتفاق المؤجلتين بالإضافة للقاء ضمك، فسيكون العميد بطلًا لـ دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وسيكون رصيد العميد إذا حدث هذا السيناريو 63 نقطة، وسيكون رصيد الهلال 50 مما يعني أن الفارق سيكون 13 نقطة، مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري.