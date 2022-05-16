كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفاصيل إعلان الوزارة عن وظائف للمصريين في المملكة وأحقية السعوديين بهذه الفرصة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر تويتر: إن ما تم تداوله في مواقع التواصل عن الإعلان عن توفير وظائف بيطرية لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود من مصر صحيح بناءً على اتفاقية مع مصر.

تخصصات دقيقة:

وقالت الوزارة: إن المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة التي تنعكس إيجابًا على المستهلك.

اتفاقية مع مصر:

وأشارت إلى أنه يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة ومصر في تبادل الخبرات، منوهة أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفقًا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.

وأكدت “البيئة” أنها ستعلن في القريب العاجل عن وظائف للمواطنين من حملة البكالوريوس في الطب البيطري.