أعلنت وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية لمدة 3 أيام، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة “رحمه الله”.

كما قررت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم تأجيل كافة مباريات الجولة الـ27 من البطولة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.