التقى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق د. نبيل كاظم عبدالصاحب، يرافقه وفد من وزارة التربية العراقية ورؤساء جامعة بغداد، وجامعة المستنصرية، وجامعة البصرة، وجامعة الكوفة، وجامعة بابل.

التعاون السعودي العراقي

وبحث الوزير آل الشيخ مع نظيره العراقي والوفد المرافق له، سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي- العراقي؛ بما يعزز التنمية في البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان على ضرورة استمرار اللقاءات الثنائية بين الوزارتين من خلال لجنة التعليم والشباب والرياضة بالمجلس، لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدفع بالعملية التعليمية في البلدين إلى الأمام.

