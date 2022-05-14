أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022؛ تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني.

نجاح غير مسبوق:

وكتب الوزير آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‫آيسف 2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني”.

إنجاز كبير:

وحققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى و6 جائزة خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 من بين طلاب 85 دولة، والذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، وشاركت فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

آيسف 2022:

واستقطب معرض آيسف هذا العام أكثر من 2000 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.