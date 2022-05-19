التقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، واستعراض الشراكة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها القوية مع السعودية، ونشارك السعودية القلق بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، رحب وزير الدفاع الأمريكي بجهود السعودية البناءة في دعم الهدنة باليمن.

إثر ذلك رأس سمو نائب وزير الدفاع الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة، ورأس وكيل وزارة الدفاع للسياسات الدكتور كولن كال الجانب الأميركي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.