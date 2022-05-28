أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أنه سيدعم فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا للفوز باللقب من أجل اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال الوزير في مقطع فيديو متداول: ” سأشجع الريدز اليوم من أجل محمد صلاح”.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري الأبطال

وستنقل قنوات Bein Sports 1HD PRemium ، Match Football 1 ، TVP 1 HD، المباراة.

منافسة شرسة

جدير بالذكر أن الريدز يسعى للفوز باللقب السابع في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يرغب فريق ريال مدريد في أن يُتوج باللقب رقم 14 في تاريخه.

وكان ليفربول تأهل لـ نهائي دوري الأبطال على حساب فريق فياريال الإسباني، بينما تأهل ريال مدريد على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبورج الروسية، ليقرر إسناد مهمة تنظيم المباراة النهائية إلى فرنسا على ملعب “إستاد دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس.