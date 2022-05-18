أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن فخره وسعادته برعاية القيادة لـ نهائي كأس الملك مساء الغد بين الهلال والفيحاء.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “نفخر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونسعد بحضور وتشريف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتويج الفريقين في نهائي أغلى الكؤوس”.

الأفضلية لـ الهلال:

وتاريخيًّا، واجه الهلال، منافسه الفريق البرتقالي في 8 مباريات رسمية كانت جميعها في دوري المحترفين حيث فاز الزعيم في 4 مباريات والفريق البرتقالي في مباراتين وخيم التعادل في مباراتين.

موعد نهائي كأس الملك:

يذكر أن النهائي يقام غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.