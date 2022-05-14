رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الشكر والامتنان والعرفان لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأس الملك بين فريقي الهلال والفيحاء، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حضوره وتشريفه للحدث الرياضي.

وقال وزير الرياضة: ” إن ما نعيشه من قفزات هائلة في المجال الرياضي لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الدعم السخي الذي لامس احتياجات رياضة الوطن”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “سنمضي قدمًا لتحقيق التطلعات من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030”.

وهنأ سموه فريقي الهلال والفيحاء، على وصولهما إلى المباراة النهائية، على كأس خادم الحرمين الشريفين، راجيا لهما التوفيق، وتقديم مستويات فنية مميزة، تعكس الواقع المتطور لكرة القدم السعودية التي باتت محط أنظار الجماهير الرياضية في الداخل والخارج.